Affleck ausgezogen: Insider über Gründe für angebliche Trennung von Lopez

Das Hollywood-Paar ist derzeit von bösen Trennungsgerüchten betroffen. Affleck und Lopez haben sich seit sieben Wochen nicht mehr gemeinsam blicken lassen. Zudem sahen die beiden bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt in New York beide alles andere als gut gelaunt aus, wie ein Paparazzi-Foto zeigt ( zu sehen hier) .

Laut TMZ soll Ben Affleck aktuell ohne seine prominente Frau in einem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles wohnen. Lopez' indes soll am Dienstag alleine auf Haussuche in Beverly Hills gewesen sein.

Am Mittwoch berichtete die In Touch, dass das Paar "es einfach nicht geschafft hat" und weniger als zwei Jahre nach der Hochzeit auf ein Ehe-Aus zusteuert. "Die Zeichen sind eindeutig – es ist vorbei", erklärte der Insider und fügte hinzu: "Sie stehen vor einer Scheidung – und ausnahmsweise trägt [Ben] keine Schuld."

Insider über Gründe von vermeintlicher Trennung

Die Vertreter von Ben Affleck und Jennifer Lopez haben sich bisher aber noch nicht zu den Trennungs-Gerüchten geäußert. Insider plauderten jetzt aber gegenüber aus dem Nähkästchen.

"Jen und Ben haben Probleme in ihrer Ehe", sagte eine Quelle gegenüber Us Weekly. "Vor ein paar Monaten begannen sie mit Schwierigkeiten konfrontiert zu sein, als Jen begonnen hatte, ihre Arbeitsverpflichtungen zu erhöhen und sich auf ihre Tour vorzubereiten."

Dem Insider zufolge ist Jennifer Lopez derzeit "sehr konzentriert auf die Arbeit", da sie nächsten Monat ihre Welttournee "This is Me … Now: A Love Story" in Orlando, Florida, starten wird. Das habe zu Auseinandersetzungen geführt, über die sich das Ehepaar nicht einig geworden sein soll. Angeblich sollen sich der Filmstar und die Sängerin in ihrer Ehe auf "zwei unterschiedlichen Seiten" befinden. Es kursieren Gerüchte, sie stünden kurz vor der Scheidung.

Es werden aber auch Stimmen laut, die betonen, eine Scheidung sei nicht fix. Das Promipaar sei angeblich noch nicht bereit, das Handtuch zu werfen, denn wie ein weiterer Insider behauptet, würden sie an ihrer Ehe arbeiteten wollen.