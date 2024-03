105.000 Dollar für Toiletten-Sitz: Die unnötigsten Anschaffungen der Stars

Jay-Z: 250.000 Dollar für ein paar Flaschen Champagner

Seit Jahren zählen Jay-Z und Beyoncé als Bestverdiener. Da wundert es nicht, dass sich das Ehepaar auch so manch (unnötigen) Luxus leisten kann. Als er 2011 in einem Hotel in Miami sein Album "Watch the Throne" feierte, floss der Champagner in Strömen. Laut "People" soll der Rapper allein für den Schampus 250.000 Dollar hingeblättert haben. Der Lieblings-Luxus-Champagner von Rapper Jay-Z, Armand de Brignac, ist definitiv nicht billig. Dann habe er auch noch 50.000 Dollar Trinkgeld obendrauf gelegt.