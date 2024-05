Charles "wütender, als ihn jemals jemand gesehen hat" über Schritt von Meghan und Harry

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben am Sonntag ihre dreitägige Nigeria-Tour beendet, die sie absolviert haben, um die Invictus Games zu bewerben, welche der Herzog von Sussex 2014 ins Leben gerufen hat.

"Bei diesen Reisen geht es darum, dass wir rausgehen und uns auf die Dinge konzentrieren können, die uns so viel bedeuten", sagte Harry gegenüber People. "Und für uns geht es darum, vor Ort sein zu können." Meghan fügte hinzu: "Es ist wirklich bedeutungsvoll. Allein die Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten – das macht es zu etwas Besonderem."

Nigeria-Tour von Meghan und Harry den Royals ein Dorn im Auge

Auch sonst stieß die Reise der Sussexes auf Kritik. Einige bezeichneten sie als inoffizielle Royal-Tour, wie sie für gewöhnlich von arbeitenden Mitgliedern der Königsfamilie im Namen der Krone unternommen werden.

Auch hinter den Palastmauern soll man die Nigeria-Tour von Meghan und Harry ähnlich bewertet haben. Doch laut dem britischen Adels-Experten wünsche man sich nicht, dass sich die Sussexes nach ihrem Rücktritt aus dem Königshaus bei ihren Reisen wie zwei Royals feiern lassen.

"William ist absolut wütend und entschlossen, einen Weg zu finden, dies in Zukunft zu verhindern", behauptet Quinn gegenüber The Mirror. Auch der Monarch sei not amused: "Charles soll wütender sein, als ihn jemals jemand gesehen hat."