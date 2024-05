"Tag und Nacht verfügbar": Die Stylistin, die Kate bei der Krebsbehandlung unterstützt

Die königliche Biografin und Autorin von "Kate: The Making of a Princess" Claudia Joseph sagte gegenüber Fabulous: "Natasha ist an Kates Seite, seit sie der königlichen Familie beigetreten ist, und wird ihr im Kampf gegen den Krebs ein Turm der Stärke sein."

Kate hatte sich im Jänner einer geplanten Operation am Bauchraum unterzogen. Ihre persönliche Assistentin und Stylistin Natasha Archer zählte zu den wenigen vertrauenswürdigen Mitgliedern ihres inneren Kreises, die Kate im Spital besuchten. Die enge Mitarbeiterin arbeitet seit über einem Jahrzehnt mit der Prinzessin von Wales zusammen und wurde damals beim Verlassen des Krankenhauses abgebildet.