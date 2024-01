Hairstylistin verrät, warum sich Kates Haare nie bewegen - auch nicht im Wind

Catherine Middleton, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich bei den Briten und Britinnen längst den Ruf einer pflichtbewussten, stets zurückhaltenden Vertreterin des Königshauses erarbeitet. Die Kleidungsstücke, die sie und ihre Kinder in der Öffentlichkeit tragen oder die auf Bildern zu sehen sind, werden von Royal-Fans innerhalb kürzester Zeit identifiziert und sind oft schnell ausverkauft. Kate gilt als Stilvorbild - auch in Sachen Haare.

Haarspray, Haarspray, Haarspray

Die britische Zeitung Mirror ging der Frage nach, wieso Kates Mähne stets perfekt liegt - selbst während stürmischen Auftritten im Freien sitzen ihre stufig geschnittenen Stirnfransen. Eine Hairstylistin verriet auf der Social-Media-Plattform Tiktok das "Geheimnis" der künftigen Königin. "Der Wind weht, und ihr Haar bewegt sich überhaupt nicht. Sie benutzt tonnenweise Haarspray, um ihre Haare an Ort und Stelle zu halten, damit ihr Pony nicht verrutscht", so die Expertin Bekah, die auf den nach ihr benannten Accounts "Bekah & Co." auch auf Youtube und Istagram Tipps rund ums Thema Haare gibt, in dem Clip: