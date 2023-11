Prinzessin Kate bei privatem Hobby mit William nicht wiederzukennen

Auf ihrer Karibikreise im Jahr 2022 sind der britische Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate in Belize an einem Korallenriff tauchen gegangen - und dabei auch Haien begegnet. Der Schutz des Meereslebens in dem mittelamerikanischen Land sei weltweit führend, sagte William damals in einem Video, das auf dem X-Konto (vormals Twitter) des Paares veröffentlicht wurde. Darin war zu sehen, wie die beiden nebeneinander am Belize-Barrier-Riff im Karibischen Meer tauchten - dem zweitgrößten Riffsystem der Welt nach dem Great Barrier Reef in Australien. Fische schwammen um sie herum, darunter mindestens ein Hai. Ihr Trip hatte sie im weiteren Verlauf auch auf die Bahamas geführt. Dabei dürften auch die Szenen für ein neues Youtube-Video entstanden sein, das die Royals am Sonntag veröffentlichten. Sehen Sie den Clip hier: