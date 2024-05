Liebesgerüchte um Angelina Jolie und deutschen Schauspieler

Diel und Angelina Jolie: Langjährige Verbindung von der kaum jemand wusste

Diel war zusammen mit Jolies damaligem Ehemann Brad Pitt in dem Quentin-Tarantino-Streifen "Inglourious Basterds" (2009) zu sehen. Berichten zufolge sollen sich Jolie und der deutsche Filmstar während der Dreharbeiten in Berlin, zu denen Jolie Brad Pitt begleitet hatte, angefreundet haben. Das ehemalige Paar lebte zu diesem Zeitpunkt zeitweise in der deutschen Hauptstadt und soll in Berlin immer noch eine Wohnung besitzen.