Kurzurlaub mit Ines de Ramon: Brad Pitt flüchtet vor Streit mit Jolie

Seit einiger Zeit schon soll Pitt Ines de Ramon seinem Umfeld als seine Freundin vorstellen. "Es ist toll, ihn in einer guten Verfassung zu sehen. Ines macht ihn sehr glücklich", plauderte der Insider vergangenen November aus.

In den vergangenen Wochen mehrten sich Berichte, wonach der Gerichtsstreit zwischen Brad Pitt und seiner Ex-Frau Jolie um das gemeinsame Weingut in Frankreich sich drastisch zugespitzt habe. Es hagelt gegenseitige Vorwürfe. Jolie wirft Pitt häusliche Gewalt vor, und dass er von ihr verlangt habe, im Rahmen eines gescheiterten Vertrags eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, der sie davon abhalten sollte, über Vorwürfe, die sie möglicherweise gegen ihn erheben könnte, zu sprechen.

Romantischer Kurzurlaub: Brad Pitt und Ines de Ramon im Partnerlook

Jetzt brauchte Brad Pitt offenbar eine Auszeit von dem Kampf vor Gericht. Und es wirkt ganz so, als wäre die Schmuckdesignerin in dieser schwierigen Zeit ein wichtiger Anker für Pitt.

Der 60-jährige Schauspieler und die 34-Jährige genossen einen idyllischen Kurzurlaub, bei dem sie gemeinsam Zeit verbrachten und bei einem Spaziergang am Meeresufer ihren Morgenkaffee genossen. Fotos, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen das Paar bei einem romantischen Spaziergang am Strand in Santa Barbara, Kalifornien (zu sehen hier). Die beiden waren im Partnerlook gekleidet: Sie trugen von Kopf bis Fuß weiß. Wobei Ines de Ramon eine grüne Weste über ihrem Outfit trug, um sich vor dem Wind zu schützen.

Sie und Pitt schienen in ein entspanntes Gespräch vertieft zu sein. Sie waren mit ihren beiden Hunden unterwegs. Irgendwann legte der zweifache Oscar-Preisträger seinen Arm um seine Freundin, und zog sie an sich.

Brad Pitt lebt derzeit im Los Feliz-Viertel von Los Angeles und besitzt ein Haus, das Berichten zufolge einen Wert von 8,3 Millionen US-Dollar hat. Angelina Jolie wohnt in unmittelbarer Nähe ihres Ex-Mannes.