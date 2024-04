Krieg um Weingut eskaliert: "Neueste Manifestation von Pitts Missbrauch gegenüber Jolie"

Das jüngste Anliegen ihres Ex-Mannes deuten Angelina Jolies Anwälte als weitere Schikane und weigern sich der von Pitt geforderte Offenlegung nachzukommen.

"Pitt will offenbar argumentieren, dass Jolie in den letzten zwei Jahrzehnten andere Geheimhaltungsvereinbarungen mit anderen Personen und Organisationen über andere Angelegenheiten getroffen oder zumindest in Betracht gezogen hat, die in keiner Weise mit Pitts Missbrauch in Zusammenhang stehen", argumentieren die Anwälte der Schauspielerin.

Und dass, "seine vorgeschlagene Vertraulichkeitsvereinbarung, die seinen Ehegatten- und Kindesmissbrauch abdeckt, unmöglich der Grund für das Scheitern des Deals gewesen sein kann."

Jolies Anwälte erklären weiter: "Um diesen Plan umzusetzen, verlangt Pitt nun, dass Jolie jeden Vertrag überprüft, den sie in den letzten zwei Jahrzehnten jemals in Betracht gezogen oder abgeschlossen hat, um festzustellen, ob einer irgendeine Form von Vertragsbruch in Hinsicht auf die mit ihm geschlossene Verschwiegenheitsregelung beinhaltet."

Jolies Seite argumentiert, dass die Weitergabe derart umfassender Dokumente auch private Informationen über andere preisgeben würde und deren Rechte verletzen würde. In den Papieren heißt es ferner, dass Pitts jüngste Anfrage "für diesen Fall einfach nicht relevant" sei.

"Jolie dazu zu zwingen, die Zeit und die Kosten für das Sammeln und Produzieren all dieser Dokumentation aufzuwenden, ist teuer, verschwenderisch und unvernünftig – und die neueste Manifestation von Pitts missbräuchlichem Verhalten gegenüber Jolie", wird dem Hollywoodstar vorgeworfen. Das Gericht sollte es nicht zulassen." Am 16. Mai soll laut Page Six eine Anhörung stattfinden. Mit einem vollständigen Prozess in dieser Causa sei in diesem Jahr aber nicht zu rechnen.