Details über Brad Pitts "Vorgeschichte körperlichen Missbrauchs der Familie"

2016 hatte ein vermeintlicher Streit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt , an dem auch ihr Adoptivsohn Maddox beteiligt gewesen ist, und der sich während einer Reise der Familie mit einem Privatjet ereignet haben soll, weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Jetzt berichten US-Medien unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente, dass Jolie im Rahmen des laufenden Verfahrens um das gemeinsame südfranzösische Weingut Château Miraval angab, dass bereits vor dem Vorfall in Flugzeug körperliche Misshandlungen durch Pitt stattgefunden haben sollen.

In den Gerichtsakten heißt es ferner, Jolie habe Beweise für "Pitts Vorgeschichte körperlichen Missbrauchs der Familie und Kontrollmissbrauchs gegen Jolie". Die Schauspielerin wirft ihrem Ex-Mann vor, dass die Kinder weiterhin "erheblichen und anhaltenden posttraumatischen Stress" aufgrund der vermeintlichen Gewaltszenen erleiden. Jolies Anwälte sprechen in den Dokumenten von einer "Vorgeschichte von Missbrauch, Kontrolle und Vertuschungen".

"Dieser Flug war das erste Mal, dass er seine körperliche Misshandlung auch auf die Kinder richtete", behaupten ihre Anwälte in neu veröffentlichten Gerichtsakten. Jolie trennte sich danach umgehend, heißt es.

Psychische Manipulation

Jolie soll "Aussagen, E-Mails, Fotos und andere Beweise" besitzen, die ihrer Meinung nach zeigen würden, wie Pitt versucht habe, sein Verhalten zu verbergen, sollten sie vor Gericht Thema werden.

Das Leugnen des Schauspielers, körperliche Misshandlungen begangen zu haben, wird in den Gerichtsdokumenten als "Gaslighting" bezeichnet. Als Gaslighting wird in der Psychologie eine Form von psychischer Manipulation bezeichnet, mit der Opfer gezielt desorientiert, verunsichert und in ihrem Realitäts- und Selbstbewusstsein allmählich beeinträchtigt werden.