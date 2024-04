Pitt und Jolie: Streit um Multi-Millionen-Weingut hängt von einem mickrigen Euro ab

Jetzt berichtet Page Six: Der erbitterte Rechtsstreit um das 500 Millionen Dollar teure französische Weingut könnte von einem mickrigen Euro abhängen.

Die Hollywood-Ex-Partner hatten das Weingut 2008 gekauft, als Jolie gerade mit den gemeinsamen Zwillingen schwanger war. Nach dem Erfolg seines Rosé-Weins brachten Angelina Jolie und Brad Pitt auch einen Rosé-Champagner auf den Markt. Jolie erklärte später vor Gericht, sie habe sich unter anderem deswegen für den Verkauf ihres Anteils an dem Weingut entschieden, weil sie nicht länger Geschäft mit Alkohol machen wollte, nachdem ihr Ex-Mann bekanntlich jahrelang mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt hat. Der Rechtsstreit um das Anwesen wird vor Gerichten in Kalifornien und Luxemburg ausgetragen.

Als das Ex-Paar den Weinberg kaufte, erhielt Pitt 60 Prozent und Jolie 40 Prozent des Grundstücks. Doch kurz bevor sie 2014 auf dem Anwesen heirateten, schenkte Pitt Jolie weitere 10 Prozent, was sie als Zeichen ihrer Liebe und Hingabe zu gleichberechtigten 50/50-Partner machte. Die Anteile gingen für symbolische 1 Euro von Pitt an seine damalige zukünftige Braut über. Nach der Trennung verkaufte Jolie ihre Hälfte des Weinbergs an die Weinabteilung der Stoli Group.