Details zu Flugzeugstreit: Fotos von Jolies Verletzungen beweisen Kampf mit Pitt

Die Oscar-Preisträgerin reichte Fotos von Blutergüssen an Hand und Ellbogen für eine FBI-Untersuchung des Vorfalls ein, der zum Ende ihrer Beziehung führte. Wie Page Six berichtet, erzählte Jolie den FBI-Beamten, dass ihr damalige Ehemann, der während der Flugreise heftig getrunken haben soll, sie in einer Toilette an Bord des Rückflugs von Nizza in die USA angeschrien haben soll.

Der Schauspielerin zufolge soll Pitt sie damals am "am Kopf gepackt", "sie an den Schultern gepackt", sie geschüttelt, sie gegen die Badezimmerwand gestoßen und sie angeschrien haben: "Du zerstörst diese Familie." Zwei ihrer minderjährigen Kinder, deren Namen in dem Bericht unkenntlich gemacht wurden, sollen damals weinend vor der Tür gestanden haben und gefragt haben: "Geht es dir gut, Mama?"