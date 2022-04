Wegen Pitts Flugzeug-Ausraster: Angelina Jolie verklagt angeblich das FBI

Jolie: Klage wegen eingestellter FBI-Ermittlungen?

Laut einem neuen Bericht von Politico häufen sich Gerüchte, wonach Jolie die Person hinter einer kürzlich gegen die FBI eingereichten Klage sein soll, die von einer Frau namens "Jane Doe" eingereicht wurde. In der Klage geht es um mutmaßlichen Missbrauch an einem Privatmann. Doe soll anscheinend das FBI gebeten haben, Dokumente aus ihren Ermittlungen zu übergeben, behauptet aber, ihr Anliegen sei abgewiesen worden. Deswegen wurde die Bundesbehörde von der Frau verklagt. Dabei bestehe sie darauf, dass ihr echter Name unter Verschluss bleibt.