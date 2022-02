Angelina Jolie teilt ungewöhnliches Foto mit Tochter Shiloh Jolie Pitt

Für Angelina Jolie ist Kambodscha ein Land mit tiefer, persönlicher Bedeutung. In einem Interview von 2005 hatte Angelina Jolie einmal erzählt: "Hier in diesem Land hatte ich diesen Moment, in dem mir klar wurde: Ich will Mutter werden."

Ihren ältesten Adoptiv-Sohn Maddox, der mittlerweile zwanzig Jahre alt ist, adoptierte sie 2002 mit ihrem damaligen Mann Billy Bob Thornton aus einem Waisenhaus in Phnom Penh, Kambodscha.