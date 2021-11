Lukrative Angebote: Startet Shiloh Jolie-Pitt bald als Model durch?

Mama Angelina Jolie hat natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Überstürzen will die Schauspielerin angeblich nichts und soll der Meinung sein, dass eine Karriere im Modelgeschäft sorgfältig geplant gehört. "Angelina weiß, dass Shiloh vernünftig denkt und einen klugen Kopf auf ihren Schultern trägt, aber sie will sie in ihren Entscheidungen nicht einfach sich selbst überlassen", heißt es über Jolie.

Shiloh lässt sich nicht in Schublade stecken

Ein Gespür für Fashion hat Shiloh aber alle Mal. So hatte sie sich bei der "Eternal"-Premiere in London in einer umgearbeiteten Dior-Robe ihrer Mutter gezeigt und damit bei Modekritikern für bewundernde Kommentare gesorgt. Bei der "Paper & Glue"-Premiere am 18. November durfte es dann zur Abwechslung mal wieder ein legeres Outfit sein: Hier präsentierte sich Shiloh, ganz entspannt, in zerrissenen Jeans und einem Kapuzenpulli.