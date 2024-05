Haben es "nicht geschafft": Scheidungsgerüchte um Lopez und Affleck

Oft war es Afflecks scheinbar grantiger Gesichtsausdruck, der für Spekulationen sorgte. Auch der Moment, in dem es bei den Grammys 2023 so aussah, als würde Lopez ihren Ehemann vor laufenden Kameras zurechtweisen, ließ die Gerüchteküche brodeln - auch wenn Jennifer Lopez erst kürzlich betonte, dass ihr Mann "glücklich" sei, als sie gefragt wurde, warum ihr Mann Ben Affleck auf Paparazzi-Fotos oft so mürrisch dreinschaut.