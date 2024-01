Ständig genervt: Die Wahrheit über Afflecks und Lopez' Streitereien

Auf dem Red Carpet geben sie das Traumpaar. Wenn sie privat unterwegs sind, sehen Jennifer Lopez und Ben Affleck aber fast immer aus, als würden sie streiten - was regelmäßig für Krisen-Gerüchte sorgt. Im Internet kursieren jede Menge Paparazzifotos, auf denen "Bennifer" mit grantigen Mienen nebeneinander hertrotten oder in eine Auseinandersetzung verwickelt scheinen. Dies sorgt regelmäßig für Mutmaßungen darüber, ob in ihrer Ehe vielleicht doch nicht alles so rund läuft, wie sie die Welt glauben lassen.

Jennifer Lopez verteidigt Afflecks saure Miene

Vor allem Ben Affleck sieht auf Paparazzifotos nicht selten aus wie sieben Tage Regenwetter - was ihm in den sozialen Medien schon vor ein paar Jahren den Spitznamen "Sad Affleck" eingebracht hat. Bei den Golden Globes am Sonntag wurde sogar seine Ehefrau darauf angesprochen, warum der "Batman"-Star denn so oft so mürrisch dreinschaue.