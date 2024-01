Ehe-Aus offiziell bestätigt? Natalie Portmans neues Leben nach Trennungsgerüchten

Im Sommer des vergangenen Jahres wurden Berichte um eine angebliche Ehekrise bei Natalie Portman und ihrem Ehemann Benjamin Millepied laut. Eine Quelle teilte wenig später Us Weekly mit, dass das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, nach elf Jahren Ehe inzwischen getrennte Wege gehen soll. Zuvor hieß es, Millepied habe die Schauspielerin mit einer 20 Jahre jüngeren Frau betrogen. Die französische Zeitung Voici hatte zuvor behauptet, der Balletttänzer sei mit der 25-jährigen Klimaaktivistin Camille Étienne fremdgegangen. Die Gerüchte wurden bisher nicht offiziell kommentiert. Portman löste unterdessen im August weitere Spekulationen über eine Trennung von Millepied aus, als sie an ihrem 11. Hochzeitstag ohne ihren Ehering gesehen wurde - auch wenn Insider behaupteten, sie würde ihrer Beziehung doch noch eine Chance geben.

Jetzt scheint Portman das Ende ihrer Ehe indirekt bestätigt zu haben.

Ohne Ehemann? Natalie Portman lebt mit ihren beiden Kindern in Paris

In einem neuen Interview feuerte Natalie Portman die anhaltenden Spekulationen um eine Trennung an, als sie erklärte, derzeit mit ihren beiden Kindern in Paris zu leben.

