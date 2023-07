Nach Affären-Gerüchten: Natalie Portman stellt umstrittene Forderung an Ehemann

Das Paar hat sich zu den kursierenden Fremdgehgerüchten bisher nicht geäußert. Die Ehe war bis vor Kurzem skandalfrei verlaufen. Page Six hatte im Juni berichtet, dass Millepied darum kämpfe, seine Ehe mit Portman zu retten. "Sie haben sich nicht getrennt und versuchen, die Dinge zu klären. Ben tut alles, was er kann, um Natalie dazu zu bringen, ihm zu vergeben. Er liebt sie und ihre Familie", hatte ein Insider behauptet.

Millepied von Portman auf Schritt und Tritt kontrolliert?

Das Vertrauen in der Beziehung der seit 2012 verheirateten zweifachen Eltern scheint dennoch dahin sein.

Denn wie ein Insider nun gegenüber dem OK!-Magazin behauptet, soll Portman ihrem Noch-Ehemann nur unter einer Bedingung noch eine Chance geben. Angeblich wird Millepied von seiner Frau derzeit fast auf Schritt und Tritt kontrolliert.

So soll der "Black Swan"-Star unter anderem den Zugang zu Millepieds Passwörtern und Konten gefordert haben.

Zudem heißt es, der Tänzer müsse seine Frau überallhin begleiten. Millepied soll eingewilligt haben. "Er ist mit allen Regeln einverstanden, die sie will", behauptet der Insider.

Die Ehe soll dennoch am seidenen Faden hängen. Wenn Millepied "noch einmal Mist baut", werde seine Frau "wahrscheinlich den Stecker ziehen" und die Ehe beenden, will die zitierte Quelle in Erfahrung gebracht haben.