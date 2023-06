Ehedrama nach Fremdgehgerüchten: Natalie Portman weint auf Parkbank

Die Szene, die am Samstag von Paparazzi eingefangen wurde, erweckt keinen besonders idyllischen Eindruck. Natalie Portman wirkt während eines Ausflugs in den Park mit ihren Kindern und ihrem Ehemann regelrecht verzweifelten Eindruck. Aufnahmen zeigen, wie die Oscarpreisträgerin neben ihrem Mann auf einer Bank sitzt. Das Paar scheint in ein intensives Gespräch vertieft zu sein, wirkt zuweilen angespannt. In einem gewissen Moment wirkt es, als würde sich Portman die Tränen unter ihrer Sonnenbrille aus den Augen wischen. Dann legt die 42-Jährige ihren Kopf auf der Parkbank ab. Sie wirkt erschöpft.

➤ Lesen Sie hier mehr: Jennifer Aniston verrät das einzige "Kompliment", das sie nicht ausstehen kann

Insider: Millepied soll um Ehe kämpfen

Das Paar hat sich zu den kursierenden Fremdgehgerüchten bisher nicht geäußert. Die Ehe war bis vor Kurzem skandalfrei verlaufen. Page Six hatte vergangene Woche berichtet, dass Millepied jetzt darum kämpfte, seine Ehe mit Portman zu retten. "Sie haben sich nicht getrennt und versuchen, die Dinge zu klären. Ben tut alles, was er kann, um Natalie dazu zu bringen, ihm zu vergeben. Er liebt sie und ihre Familie", hatte ein Insider behauptet.