Kein Geld für Essen: Michael J. Fox ernährte sich aus Mistkübel

1979 erwarb Michael J. Fox eine Green Card und zog in die USA, nach Beverly Hills. Trotz vieler gescheiterter Vorsprechen, ließ er sich nicht entmutigen. Für seine erste nennenswerte Rolle besetzte der ambitionierte Schauspieler stundenlang eine Telefonzelle in Hollywood, ehe der Rückruf des Produzenten der TV-Erfolgsserie "Familienbande" kam. Hier spielte er in 180 Folgen Alex Keaton, den konservativen Sohn eines linken Vaters. Die Rolle wurde – zunächst ungeplant – rasch zum Mittelpunkt der Serie.

➤ Lesen Sie hier mehr: Ein Jahr nach Prozess mit Depp: Amber Heard kaum wiederzuerkennen

An Selbstvertrauen mangelte es ihm nie. Tatsächlich erinnert er sich noch daran, wie er am Set der Teenagerkomödie "Midnight Madness" (1980) – seinem ersten Spielfilm – mit zahlreichen Schauspielern zusammen war und dachte: "Warum funktioniert das bei mir und bei ihnen nicht?"

"Es ist nicht so, dass ich ihnen Unglück oder Pech wünschte – ich wünschte ihnen allen Erfolg der Welt", erklärte er. "Aber ich wusste, dass ich es schaffen würde. Gott weiß warum."

Schauspielkarriere wegen Parkinson beendet

1991 wurde bei Michael J. Fox Parkinson diagnostiziert, als er gerade einmal 29 Jahre alt war. Zu dieser Zeit war er bereits eine Ikone der Popkultur, nachdem er in der "Zurück in die Zukunft"-Reihe sowie in "Das Geheimnis meines Erfolges", "Teen Wolf" und der Sitcom "Familienbande" mitgespielt hatte. Erste Symptome waren während der Dreharbeiten zu dem Film "Auf die harte Tour" aufgetreten. Er überdeckte die Krankheit jahrelang durch gezieltes Schauspielern. Damit, an einer chronischen Erkrankung des Nervensystems zu leiden, wollte sich der Schauspieler lange nicht auseinandersetzen.

"Es ist so eine beschissene Krankheit", so Michael J. Fox. "Ich wollte nicht darüber nachdenken. Ich wollte mich nicht damit befassen. Es passte nicht zu meiner Geschichte."

Ende 2020 erklärte Fox seine Schauspielkarriere für beendet, was er mit den körperlichen Anstrengungen von Dreharbeiten sowie durch Parkinson verursachten Gedächtnisproblemen beim Merken von Texten begründete.