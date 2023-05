Arnie: "Werde bis zum Rest meines Lebens damit Leben müssen"

Die Serie enthält zudem nie zuvor gesehenes Filmmaterial von Arnold Schwarzenegger. Darunter Aufnahmen von seinem Krafttraining sowie Einblicke in die politische Karriere des Hollywoodstars, der von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien war. Wieso er sich entschied, in die Politik zu gehen, verrät "Arnie" ebenfalls in der Dokumentation: "Man kann sich verletzen und der ganze Sportkram ist vorbei."



"Aber das Einzige, was dir niemand nehmen kann, ist dein Verstand", so Schwarzenegger. "Ich suchte nach einer anderen Herausforderung: der Politik."

"Er hatte kein Personal, keinen wirklichen Plan, er hat das politische System in die Luft gesprengt", werden Freunde zitiert. Er selbst sagt über sich: "Es gibt Probleme und Probleme, aber ich möchte die Dinge tun, die jeder für unmöglich hält."