Schauspieler Gedeon Burkhard über Beziehung zu dritt und gesellschaftliche Akzeptanz

Als Nachfolger von Tobias Moretti in "Kommissar Rex" wurde der deutsche Schauspieler Gedeon Burkhard (53) in den 1990er-Jahren in Wien bekannt. Mittlerweile lebt er in Berlin, kehrt nun aber in die österreichische Hauptstadt zurück, um am Samstagabend als Erzähler in "Augustin – Ein Wiener Singspiel" auf der Bühne zu stehen (19.30 Uhr im Theater Akzent). Das von Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz und Manfred Tauchen in den 1980ern geschriebene Stück wurde jetzt in eine neue Fassung gebracht.

Der KURIER traf Gedeon Burkhard bei den Proben. Der Schauspieler hat ja erst kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, als er öffentlich machte, in einer polyamoren Beziehung mit zwei Frauen zu leben. Die Reaktionen darauf fielen sehr unterschiedlich aus, dennoch habe er das Gefühl, die Gesellschaft sei offener geworden.

"Es ist schwer zu sagen, weil ich ja in Berlin lebe und das wie eine Blase ist. Dort ist es gesellschaftlich auf jeden Fall viel akzeptierter als im Rest des Landes. Es scheint doch viele Leute auch zu beschäftigen und viele Leute zu geben, die die gesellschaftliche Norm des Beziehungsmodells hinterfragen."

Seine beiden Lebensgefährtinnen, Ann-Britt Dittmar (33) und Sasha Veduta (29), haben übrigens auch dazu beigetragen, dass er sein Projekt „Der Schraubenflüsterer“ auf Youtube realisiert hat. In dieser Heimwerker-Sendung mit Augenzwinkern erledigt Burkhard allerhand Reparaturen – oberkörperfrei.