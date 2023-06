Jennifer Aniston verrät das einzige "Kompliment", das sie nicht ausstehen kann

Den Satz könne sie nicht ertragen. "Derartige Wertungen sind eine Angewohnheit unserer Gesellschaft. Ich verstehe nicht einmal, was das bedeuten soll", so die Schauspielerin. "Ich bin in einer besseren Verfassung als in meinen Zwanzigern. Ich fühle mich geistig, körperlich und seelisch besser. Es ist alles 100 Prozent besser." Ein echtes Kompliment höre nach "Du siehst großartig aus" auf.

Aniston: Öffentliche Darstellung war verletzend

Es ist nicht das erste Mal, dass Aniston den gesellschaftlichen Umgang mit Frauen kritisiert und sich selbst als Beispiel genannt hat. In einem Interview sprach sie 2022 etwa zum ersten Mal über ihren unerfüllten Kinderwunsch. In ihren Dreißigern und Vierzigern habe sie eine schwere Zeit durchgemacht, sagte sie im Gespräch mit dem Magazin Allure. "Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich", erzählte sie. "All die Jahre und Jahre und Jahre der Spekulationen – das war wirklich hart."

Sie habe In-Vitro-Fertilisations-Behandlungen durchgemacht, chinesische Tees getrunken und alle möglichen weiteren Dinge versucht. "Ich hätte alles dafür gegeben, wenn jemand zu mir gesagt hätte: "Friere deine Eier ein. Tu dir selbst einen Gefallen." Daran habe sie aber nicht gedacht. "Also bin ich heute hier. Der Zug ist jetzt abgefahren."