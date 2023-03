Jennifer Aniston gibt Einblicke in ihr 21-Millionen-Anwesen

Jennifer Aniston hat ihren Fans in einem Video auf Instagram einen kleinen Einblick in ihr luxuriöses 21-Millionen-Dollar-Anwesen in Bel Air gegeben. Die Schauspielerin ließ sich dabei filmen, wie sie sich auf die Los Angeles-Premiere des Films "Murder Mystery 2" vorbereitet, in dem sie zusammen mit Adam Sandler zu sehen ist.

Aniston zeigt Ausblick von ihrer Terrasse

Neben einem Blick auf ihr Versace-Ouftit hatten Jennifer Anistons 41,7 Millionen Follower dabei auch die Gelegenheit, die atemberaubenden Aussicht zu bestaunen, die der "Friends"-Star von seinem weitläufigen Anwesen aus genießt, da sie sich unter anderem auch zusammen mit ihren Hunden auf ihrer noblen Terrasse filmen ließ.