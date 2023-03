Scheidungsgerüchte um Britney Spears: Urlaub ohne Ring, dafür mit männlichem Begleiter

Ihr Ehemann ist nicht mit in den Ferien. Was ebenfalls ins Auge stach, als Paparazzi Britney Spears am Flughafen knipsten: Die Musikerin trägt ihren Ehering nicht. Fotos, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen Spears ohne Ehering am Finger - dafür mit einem Teddybär in der Hand.

In ihren Urlaubs-Postings auf Instagram ist von Herzschmerz aber nicht die Spur. Da zeigt sich die ehemalige Pop-Prinzessin bester Laune - mit ihrem Manager im Flieger und sich räkelnd am Strand.