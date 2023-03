Nach Jahr mit Schmerzen: GNTM-Model Theresia zeigt Ergebnis von Beinverlängerung

Im März des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich die 30-Jährige erneut unters Messer legen will, um weitere sechs Zentimeter an Beinlänge zu gewinnen. Diesmal sollten die Unterschenkel länger gemacht werden. Der zweite Eingriff verlief nicht wie geplant, wegen einer Eiterwunde am Bein musste Fischer abermals operiert werden. "Mein Jahr war die Hölle", erzählte das Model nach dem letzten Eingriff noch vor Kurzem in einem Interview. Jetzt präsentiert Fischer, die nun 1,84 Meter groß ist, auf Instagram das Endresultat ihrer Beinverlängerung.

Theresia Fischer zeigt nach OP ihre neuen Beine