Zickenkrieg bei GNTM vorprogrammiert: Klum hat böse Überraschung parat

Und es macht den Eindruck, als dürfte man sich in den kommenden Wochen auf Zickenkrieg gefasst machen. In der Vorschau auf die nächste Folge war jedenfalls zu sehen, wie Klum sechs weitere Kandidatinnen in ihrer Castingshow willkommen heißt. Die bisherigen Teilnehmerinnen wirken nicht gerade begeistert und es wird auch schon gelästert. "Mir hat das gar nichts gefallen", motzt ein Nachwuchsmodel. "Ich dachte mir so: Scheiße", so ein anderes Statement.

Die bestehenden Mädchen haben aber zumindest eine Konkurrentin weniger: Die 19-jährige Lara ist am Donnerstagabend unter Tränen ausgeschieden, weil sie Heidi Klum mit ihrer Marilyn-Monroe-Performance zu "Diamonds Are a Girl's Best Friend" nicht überzeugen konnte.