Demütigung für Anna Ermakova: Boris Becker packt über Zeugung von Tochter aus

Becker spricht über Zeugung von Anna Ermakova

In einem Londoner Nobelrestaurant waren sich der dreifache Wimbledon-Sieger und die Kellnerin Angela Ermakova nähergekommen. Die beiden wurden auf den Stufen zwischen den Toiletten miteinander intim, schreibt die britische Sun, die bereits Einblicke die Becker-Dokumentation gegeben hat. "Wir kamen zusammen und hatten Sex. Ich hatte keine Nummer von Angela, ich hatte keinen Kontakt, und das war es", erzählt Boris Becker. "Acht Monate später bekomme ich ein Fax, in dem steht: 'Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich. Unser letztes Treffen ist acht Monate her. Hier ist meine Nummer, ruf mich an. Ich konnte es einfach nicht glauben."