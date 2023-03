Anna Ermakova: Boris-Becker-Tochter vergießt Tränen im TV

Inzwischen hatte Anna bereits Tränen in den Augen, was Moderatorin Victoria Swarovski (29) nicht entgangen war: „Du bist gerade sehr emotional. Was macht das gerade mit dir?" Ermakova schluchzte: "Ich hatte Angst mit dem sexy Anfang und mit dem Kleid. Und die Technik mit dem Slowfox." Als sie von den Jury-Mitgliedern dann auch noch mit 30 Punkten gesegnet wurde, konnte Ermakova ihr Schluchzen kaum noch verbergen.

Mit ihrer Leistung holte die 22-Jährige damit als erster Promi in diesem Jahr die volle Punktzahl. Was ebenfalls rührend war: Swarovski widmete die Top-Punkte-Vergabe Lusins Ehefrau, die kürzlich eine Fehlgeburt erlitten hatte. "30 Punkte, eigentlich 31. Gratulation. Die gehen natürlich auch ein bisschen an die Renata. Renata, wir lieben dich alle und schicken dir ganz, ganz viel Liebe aus dem Studio", teilte die Moderatorin mit.