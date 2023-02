Boris Becker zurück auf rotem Teppich: Pärchen-Debüt auf Red Carpet der Berlinale

Der Abend war für Boris Becker wohl mit jeder Menge Aufregung verbunden. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis und seiner Rückkehr nach Deutschland, hat Boris Becker wieder einen Auftritt auf dem roten Teppich absolviert. Zusammen mit seiner Freundin Lilian de Carvalho besuchte die Tennis-Legende am Sonntagabend die Berlinale, wo der Dokumentarfilm "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" Premiere feierte. Für Becker und Lilian de Carvalho war es zudem das erste Mal als Paar auf dem Red Carpet.

Boris Becker: Turtel-Auftritt auf der Berlinale

Der ehemalige Tennisprofi und die politische Risikoanalystin präsentierten sich demonstrativ als Einheit. Lillian wich Becker kaum von der Seite. Die dunklen Outfits waren aufeinander abgestimmt. Becker kam im Anzug, seine Freundin in einer imposanten Robe mit langer Schleppe. Das Paar tauschte auf dem roten Teppich immer wieder Zärtlichkeiten aus. Becker strahlte seine Liebste immer wieder an, auch wenn er gelegentlich etwas nervös wirkte.