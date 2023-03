Neuer, schriller Look: So sieht Tom Cruise-Tochter Isabella heute aus

Isabella Kidman Cruise, die Adoptiv-Tochter von Nicole Kidman und Tom Cruise, hat sich einen auffälligen neuen Look verpassen lassen. Die 30-Jährige, die sich weitgehend aus der Öffentlichkeit raushält, teilte auf Instagram ein Foto von ihrer neuen, schrillen Haarfarbe.

Isabella Cruise mit feuerroten Haaren

In einer Instagram-Story bedankte sich Bella bei dem für ihren neuen Look zuständigen Friseur-Salon und teilte diesem mit, dass ihr ihre Haare "immer noch so viel Freude" bereiten. Das Selfie, das die Promi-Tochter mit ihren 44.000 Followern teilte, zeigt sie mit einem sogenannten Shag-Cut mit superkurzem Pony.