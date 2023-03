Die eine Sache, die Jennifer Aniston niemals für eine Rolle tun würde

Selbst- und Fremdwahrnehmung gehen oft auseinander: Die Frisur, mit der Jennifer Aniston in der Serie "Friends" als Rachel auftrat, wurde in den 90er Jahren zu einem der beliebtesten Haarschnitte. Sie selbst findet ihren früheren Look, der als "The Rachel" in die Frisuren-Geschichte einging, rückblickend betrachtet aber gar nicht so gut. Im Gegenteil. Aniston ist heute der Meinung, ihre "Friends"-Frisur, sei ihr bis dato hässlichster Look gewesen und verriet jetzt in der Talkshow von Drew Barrymore, dass sie sich für eine Rolle nicht die Haare schneiden lassen würde.

Aniston würde ihre Haare für eine Rolle nicht abschneiden

Das Thema kam auf, als sie und Barrymore darüber diskutierten, in einer möglichen Neuauflage mit Adam Sandler eine der weiblichen Hauptrollen in der erfolgreichen TV-Show "Three’s Company" aus den Siebzigern zu spielen. Aniston erklärte daraufhin, sie sei nicht so begeistert von der Rolle der Janet, die damals von Joyce DeWitt gespielt wurde. DeWitt trug in der Serie kurze Haare und Aniston verriet, dass sie die Haare nicht für eine Rolle schneiden lassen würde.