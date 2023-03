Angelina Jolie bei Date mit Milliardär gesichtet: Er sieht Brad Pitt ähnlich

Seit ihrer Trennung von Brad Pitt gilt Angelina Jolie im Jahr 2016 als Single, auch wenn ihr in den vergangenen Jahren immer wieder Romanzen angedichtet wurden - und zwar jedes Mal, wenn sie sich mal mit einem männlichen Begleiter in der Öffentlichkeit zeigte. Aktuell sorgt ein Treffen zwischen ihr und Milliardär David Mayer de Rothschild für Schlagzeilen. Nachdem die beiden bei einem gemeinsamen Lunch gesichtet wurden, brodelt die Gerüchteküche.

Angelina Jolie traf sich mit Milliardär zum Lunch

Die Schauspielerin und David Mayer de Rothschild wurden am Donnerstag beim Verlassen von Nobu in Malibu, Kalifornien, gesehen. Das US-Magazin People veröffentlichte ein Foto von Jolie und ihrem Begleiter (zu sehen hier) - der mit Bart, kinnlangen Haaren und Brille und seinem coolen Style ein wenig an Jolies Ex-Mann Pitt erinnert.

Ob das Treffen privater Natur war, oder ob die beiden beruflich etwas zu besprechen hatten, ist nicht bekannt. Jedenfalls schienen sie sich gut zu unterhalten: Laut Page Six soll das gemeinsame Lunch-Date zwischen der 47-Jährigen und dem 44-jährigen britischen Umweltschützer drei Stunden gedauert haben.