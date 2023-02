Wow-Haare: Jennifer Anistons 5-Sekunden-Trick für mehr Volumen

Mit ihrem Haarschnitt bei "Friends" ging Jennifer Aniston in den 1990er-Jahren in die Geschichte der Trend-Frisuren ein. Auch heute noch trägt Aniston ihre Haare gerne so gestuft, dass sie ihr Gesicht umspielen und dessen kantige Form weicher machen. Wie sie vor Red-Carpet-Auftritten ihrem Haar den letzten Schliff verleiht, um mehr Volumen in ihre Haarpracht zu zaubern, hat sie in einem Instagram-Video verraten.

Jennifer Aniston: Zu mehr Volumen in Sekunden

Der Volumen-Trick stammt von Haarstylist Chris McMillan, der auch schon Anistons legendäre "Friends"-Frisur kreiert hat. "Lasst uns vom Besten lernen", schrieb sie unter ein Video, in dem sie die Methode demonstriert.