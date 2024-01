Golden Globes: Lopez' Reaktion auf unverschämte Fragen zu Ehe mit Ben Affleck

Auch sonst wurde die Entertainerin mit recht unbequemen Fragen konfrontiert. So etwa, als sie gefragt wurde, warum ihr Mann Ben Affleck auf Paparazzi-Fotos oft so mürrisch dreinschaut - ein Umstand, der in der Vergangenheit schon oft Gerüchte um eine mögliche Ehekrise losgetreten hat.

"Ben geht es gut", entgegnete J.Lo daraufhin schlagfertig. "Du brauchst dir keine Sorgen um Ben zu machen, das sage ich dir", sagte Lopez Entertainment Tonight über Afflecks Gesichtsausdrücke. "Er ist glücklich. Er ist hier – er ist nominiert. Ich chille, ich verstehe nicht, warum sich die Leute so reinsteigern."

Vierte Ehe von Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ist zum vierten Mal verheiratet. Ihre erste Ehe mit einem Kellner dauerte von Februar 1997 bis Jänner 1998. Dieser war später Geschäftsführer eines ihrer Restaurants. In zweiter Ehe war Lopez mit einem ehemaligen Tänzer ihrer Show verheiratet, den sie bei den Dreharbeiten zu ihrem Musikvideo "Love Don't Cost a Thing" kennengelernt hatte. Die beiden trauten sich im September 2001 und ließen sich im Juni des darauffolgenden Jahres scheiden.

2004 heiratete Lopez nach einer aufgelösten Verlobung mit Ben Affleck den Sänger Marc Anthony - weniger als eine Woche nach dessen Scheidung von der ehemaligen Miss Universe, Dayanara Torres. 2011 trennten sich die beiden.

Von 2011 bis 2016 war die Sängerin mit Tänzer Casper Smart liiert. Nach einer kurzen Romanze mit Rapper Drake kam sie 2017 mit dem Baseballspieler Alex Rodríguez zusammen. Die beiden hatten vor zu heiraten, gaben im April 2021 aber ihre Trennung bekannt. Im Juni desselben Jahres machte Lopez öffentlich, wieder mit ihrem Ex-Verlobten Affleck liiert zu sein, dem die im Juni 2022 das Jawort gab.