"Zertrümmertes Gesicht": Rosamund Pike mit "Schutzschleier" bei Golden Globes

Rosamund Pike wurde als Tochter zweier Opernsänger im Jänner 1979 in London geboren. Ihr Kinodebüt gab sie 2002 im James-Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag". 2014 wurde sie für ihre Rolle der undurchsichtigen Amy in David Finchers Krimidrama "Gone Girl" für einen Oscar nominiert. Auch war sie im Kriegsreporterdrama "A Private War", dem Western "Hostiles", in "Radioactive" über Marie Curie - und zuletzt in Emerald Fennells "Saltburn" zu sehen. Für die Rolle der überspannten Matriarchin war Pike für den Golden Globe nominiert, ging am Ende aber leer aus.

Einen Golden Globe als bestes Filmdrama gewann hingegen "Oppenheimer" von Regisseur Christopher Nolan. Den Award in der Sparte Komödie/Musical gewann das Fantasy-Märchen "Poor Things" des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos. "Barbie" von US-Regisseurin Greta Gerwig gewann indes den Golden Globe in der neuen Blockbuster-Sparte.

Insgesamt wurden Auszeichnungen in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Als Presenter, die auf der Bühne Trophäen austeilen, wurden Promis wie Oprah Winfrey, Florence Pugh, America Ferrera, Michelle Yeoh, Daniel Kaluuya oder Will Ferrell angekündigt.