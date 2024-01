Jason Momoa nach Trennung obdachlos: "Lebe auf der Straße"

Jetzt sprach der "Aquaman"-Star ganz offen über seine Lebenssituation.

"Ich habe im Moment nicht einmal ein Zuhause", sagte Jason Momoa am Mittwoch zu Entertainment Tonight. "Ich lebe auf der Straße."

Sein Nomadendasein habe aber auch berufliche Gründe. Der Schauspieler erklärte, er arbeite an der Dokumentation "On the Roam", die seine Begegnungen mit Kunsthandwerkern, Musikern und Sportlern auf seinen Reisen durch die USA verfolgt. "Ich bin immer an diesen seltsamen Orten", sagte er und fügte hinzu, dass die Fans beeindruckt seien, wenn sie ihn in Kleinstädten auftauchen sehen. "Es passiert ständig. Sie fragen sich: 'Was zum Teufel machst du in unserer Heimatstadt?'", fuhr er fort.