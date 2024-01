Sussexes benutzt, um von Gerüchten um Prinz Williams Seitensprung abzulenken?

So verhielt es sich auch, als Spekulationen um sein vermeintliches Verhältnis zu Rose Hanbury laut geworden waren. Kurz nachdem berichtet wurde, dass der künftige König Kates Freundin möglicher näher stehen könnte als bis dahin angenommen, wurden sie Gerüchte in Windeseile von der Daily Mail dementiert. Daily Mail-Kolumnist Richard Kay schrieb damals, dass Prinz William bereit sei, alles zu tun, um zu verhindern, dass die Boulevardpresse mit all den Berichten, die darauf hindeuten, dass er seiner Frau kein treuer Ehemann sei, laut wird. Auch wenn die Gerüchte über William und Hanbury vom Palast selbst nie bestätigt oder dementiert wurden.

➤ Lesen Sie hier mehr: Hairstylistin verrät, warum sich Kates Haare nie bewegen - auch nicht im Wind