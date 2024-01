Auf der ganzen Welt zu Hause: Die vielen Luxus-Immobilien von Kidman und Urban

Letztes Jahr kauften die beiden ihre sechste Wohnung im selben Sydney-Komplex f├╝r 7,7 Millionen US-Dollar. Ihr j├╝ngster Kauf war eine Drei-Zimmer-Wohnung. Obwohl das Paar Immobilien unter verschiedenen Firmennamen besitzt, bel├Ąuft sich der Gesamtwert des Geb├Ąudes auf 27,5 Millionen US-Dollar. Fotos zufolge bietet das Geb├Ąude dank eines breiten Balkons und raumhohen Fenstern eine unglaubliche Aussicht auf die Harbour Bridge. Die Apartments erhalten mit modernen K├╝che und einer neutralen Farbpalette ein zeitgem├Ą├čes Flair.

6,5-Millionen-Dollar Landhaus in New South Wales

Das 6,5-Millionen-Dollar-Anwesen in Australien erm├Âglicht es Nicole Kidman, ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern ein Dasein abseits des Rampenlichts. Hier verzichtet das Paar auf Glamour und genie├čt das Landleben in der Natur - auch wenn es ihnen in ihrem weitl├Ąufigen Landhaus in den s├╝dlichen Highlands von New South Wales nicht an Luxus mangelt.

Ôץ Lesen Sie hier mehr: Nicole Kidman bei Filmfestival in Cannes br├╝skiert