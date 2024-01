Drei Ehen und ein Seitensprung: Das bewegte Liebesleben des Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer ist tot. Die grĂ¶ĂŸte deutsche Fußball-Legende starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie am Montag der dpa mitteilte. Weltweit gehörte Beckenbauer zu den AllergrĂ¶ĂŸten im Fußball, er wurde Weltmeister als Spieler und Trainer, holte die WM 2006 nach Deutschland. "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", teilte die Familie mit. "Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen."

Beckenbauer war bis zu seinem Tod mit seiner dritten Ehefrau Heidi Burmester verheiratet. Ihre Beziehung begann mit einem Seitensprung. Die beiden waren ĂŒber 20 Jahre lang ein Paar.

Franz Beckenbauer: Dritte Ehe begann als AffÀre

Als Beckenbauer seine dritte Frau kennenlernte, war er noch mit seiner zweiten Frau, Sybille verheiratet. Die 21 Jahre jĂŒngere Heidi Burmester arbeitete damals als SekretĂ€rin des FC Bayern MĂŒnchen. 1999 begann ihre Romanze mit der Fußball-Legende. Im Jahr darauf brachte Heidi den gemeinsamen Sohn, Joel, zur Welt.