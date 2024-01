Nicole Kidman über ihren Tiefpunkt nach Scheidung von Tom Cruise

Mittlerweile ist Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman nun schon seit Jahren mit Country-Sänger Keith Urban glücklich verheiratet. In den 90er-Jahren hatte aber ihre Ehe mit Action-Star Tom Cruise die Klatschspalten dominiert. Die beiden trauten sich 1990 und adoptierten zwei gemeinsame Kinder, bevor die Ehe 2001 geschieden wurde. Das Ex-Paar war zusammen außerdem in drei Filmen zu sehen: Im Rennstreifen "Days Of Thunder" lernten sie einander kennen. Nach ihrer Hochzeit spielten sie zusammen in dem Film "Far and Away" mit. Zwei Jahre vor ihrer Scheidung standen sie in Stanley Kurbicks "Eyes Wide Shut" gemeinsam vor der Kamera. Kidmans Karriere sollte aber erst nach der Trennung von ihrem bis dahin weitaus erfolgreicheren Ex-Mann so richtig aufblühen.

Nicole Kidman erinnert sich an emotionalen Tiefpunkt nach Scheidung

Jetzt erinnerte Nicole Kidman an einen prägenden Moment, als sie 2003 nach ihrer Scheidung von Cruise ihren Oscar gewann. Die 56-jährige australische Schauspielerin gewann damals ihren ersten Goldjungen für die Rolle der Virginia Woolf in "The Hours", nur kurz nachdem sie sich nach elf Jahren Ehe von Cruise hatte scheiden lassen.

