Lilibets 3. Geburtstag: Besonderes Geschenk von Charles nur unter einer Bedingung

Prinzessin Lilibet ist am 4. Juni drei Jahre alt geworden. Der Palast hat der Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan zwar nicht offiziell gratuliert. Es wird aber angenommen, dass der König seiner Enkeltochter privat ein Geburtstagsgeschenk zukommen hat lassen.

Der königliche Experte Tom Quinn sagte gegenüber The Mirror: "König Charles hatte nicht die Absicht, Lilibets Geburtstag völlig zu ignorieren, also hat er ein Geschenk zusammen mit einer Nachricht geschickt."

Auch im vergangenen Jahr gab es angeblich ein Geschenk von Opa Charles für Lilibet. Ein Insider erzählte dem australischen Magazin New Idea, der Monarch seine Mitarbeiter damit beauftragt, sich ein maßgeschneidertes kleines Spielhaus zu besorgen, das dem ähnele, welches die verstorbene Queen Elizabeth II. und ihre Schwester Prinzessin Margaret , als Mädchen besessen hätten. "Sie wird sich für immer daran erinnern – es wird die ultimative Überraschung sein", erzählte eine Quelle im Vorfeld von Lilibets zweitem Geburtstag.

Charles "hat Prinz George eine wunderschöne handgefertigte Holzschaukel geschenkt, auf der Georges Name eingraviert ist, und er hat vor, Lilibet etwas Ähnliches zu schenken, aber nicht in diesem Jahr. Und nicht, solange die Familienfehde nicht beigelegt ist", behauptet der Adels-Experte.

Promis und teure Geschenke zu Lilibets Geburtstag

Wie unter anderem das Magazin People berichtet, sollen Meghan und Harry den dritten Geburtstag ihrer Tochter bereits am Sonntag in seinem Haus in Montecito, Kalifornien, mit engen Freunden und der Familie gefeiert haben. Auch Lilibets Spielkameraden waren selbstverständlich eingeladen.

Es wird angenommen, dass Prominente wie Katy Perry und Orlando Bloom an Lilibets Geburtstagsfeier teilgenommen haben. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die nur ein Paar Monate älter als Meghans und Harrys Tochter ist.

"Anstatt eine unauffällige Feier zu veranstalten, haben Harry und Meghan das vergangene Wochenende damit verbracht, eine Vorgeburtsfeier zum dritten Geburtstag ihrer Tochter Lillibet zu genießen – sehr teure Geschenke wurden ausgeschlossen, die Villa des Paares in Kalifornien war voller Geschenke."