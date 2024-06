Georges Ausbildung zum König unterscheidet sich stark von der von William und Charles

Der britische Prinz George ist der Zweite in der Thronfolge nach seinem Papa William . Bis der Zehnjährige tatsächlich König wird, wird es noch etwas dauern.

Auf seine Zukunft als König wird aber auch George - wie auch sein Vater und einst sein Opa Charles - bereits in jungen Jahren vorbereitet.

Kate und William würden außerdem enormen Wert darauf legen, George bei seinen Vorbeitungen auf den Thron nicht zu überfordern. Das Motto laute "es so unaufdringlich und so normal – wenn man es normal nennen kann – und so angenehm wie möglich zu machen."

George mehr bodenständiger König als Charles und William?

Es wird angenommen, dass der älteste Sohn von Kate und William diese bodenständige Haltung wahrscheinlich mitbringen wird, wenn eines Tages den Thron besteigt. Adels-Experten gehen zudem davon aus, dass George seinen Vater an Volksnähe übertreffen könnte.

Pauline Maclaren, Professorin an der Universität London, sagte gegenüber dem Express: "Georges Zukunft wird sich nun von der seines Vaters und Großvaters unterscheiden, da sich die Monarchie modernisiert, was zu einer entspannteren Haltung gegenüber bestimmten Aspekten des königlichen Lebens führen könnte."