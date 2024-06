Meghan und Harry: "Angespannte Dynamik", weil Harry "eines hasst"

Als die US-Amerikanerin Meghan Markle den britischen Prinzen Harry heiratete, bedeutete dies eine große Umgewöhnung für sie. An die vielen strengen Regeln, die am Hof gelten, musste sich Meghan erst gewöhnen und auch sonst war sie sehr auf Harry angewiesen, wenn es darum ging, sich in ihrem Leben als Royal zurechtzufinden. Das Blatt hat sich jedoch gewendet, als das Paar 2020 nach Kalifornien gezogen ist. Hier war es vor allem Meghan, die von ihren US-amerikanischen Kontakten profitierte - während Harry den Großteil seiner Freunde in Großbritannien zurückließ. Dies sehen sowohl Adels- als auch Beziehungs-Experten jedoch kritisch.

Experten vermuten schon länger, dass dies eine Herausforderung für den ehemaligen Prinzen darstellt. "Harry hat nicht nur seine Familie, seinen königlichen Status und seine militärischen Verbindungen verloren, sondern auch viele Freunde", stellte Royal-Experte Phil Dampier gegenüber der Zeitung Mirror im vergangenen Jahr fest. "Ich habe nicht den Eindruck, dass er einen Kreis von Saufkumpanen hat, mit denen er in Montecito, wo hauptsächlich ältere Menschen wohnen, entspannen kann. Und ich bin mir sicher, dass das seinen Tribut fordert."

Auch Heiratsvermittlerin und CEO von der Edel-Dating-Plattform "Exclusive Matchmaking" Susan Trombetti sieht die Dynamik des Paares in Kalifornien kritisch. Sie verrät, was Prinz Harry ihrer Meinung nach tun könnte, um zu vermeiden, dass er im sozialen Leben zu sehr von seiner Partnerin abhängig wird.

Ihrer Meinung nach ist es wichtig, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ein getrenntes Sozialleben führen. "Kein eigenes Leben zu haben, ist sehr schlecht", stellt Susan Trombetti gegenüber The List fest. Sich in Bezug auf das gesellschaftliche Leben auf seinen Partner zu verlassen, "bedeutet im Grunde, dass man keine eigenen Freunde oder Freundschaftsbeziehungen hat, in die man investieren könnte. Jeder braucht sein eigenes Ding".