Mit diesem Royal darf Harry ohne Meghans Erlaubnis nicht sprechen

Laut einer Adels-Expertin ist es unwahrscheinlich, dass Prinz Harry ohne den Segen von seiner Ehefrau Herzogin Meghan mit Prinzessin Kate sprechen kann. Das Verhältnis zwischen dem Herzog und der Herzogin von Sussex und der königlichen Familie ist seit dem Ausscheiden vom Meghan und Harry aus dem königlichen Leben angespannt.

Harry kann nicht ohne Meghans Zustimmung mit Kate sprechen

Die Moderatorin des "To Di For Daily"-Podcasts, Kinsey Schofield, behauptet, dass Prinz Harry inmitten des anhaltenden Familiendramas trotzig agiere. Und das liege ihrer Meinung nach unter anderem auch an dem Einfluss, den Meghan auf ihn hat. "Ich persönlich glaube nicht, dass Harry ohne Meghans Segen privat mit Catherine sprechen würde", so die Royal-Kennerin.

