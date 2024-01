Charles schloss nach einer Stunde am Bett der Queen seinen Frieden mit ihrem Tod

Im Herbst wird sich der Tod von Queen Elizabeth II. zum zweiten Mal j├Ąhren. Nun wurden neue Details ├╝ber die letzten Momente der K├Ânigin in Balmoral bekannt. Diese seien "sehr friedlich" und ohne Schmerzen gewesen, wie aus den Notizen ihres Privatsekret├Ąrs hervorgeht. Sir Edward Young schrieb, sie sei bei ihrem Tod im Schlaf "entschwunden" und habe "nichts mehr mitbekommen".

Neue Charles-Biografie mit privaten Details

Das Dokument befindet sich in den k├Âniglichen Archiven und ist Teil einer neuen Biografie ├╝ber K├Ânig Charles ("Charles III: New King, New Court. The Inside Story"), die von Daily Mail-Autor Robert Hardman verfasst wurde. Darin hei├čt es auch, K├Ânig Charles habe in der N├Ąhe Pilze gesammelt, als seine Mutter starb. "Er war zuvor bei ihr und hatte eine Stunde an ihrem Bett verbracht", zitierte das US-People-Magazin aus dem neuen Buch. "Wir wissen nicht, wie bewusst er diese Stunde wahrnahm, aber er hat seinen Frieden gemacht." Als vielbesch├Ąftigter K├Ânig bleibe keine Zeit, zu denken: "W├Ąre ich doch nur 20 Minuten fr├╝her da gewesen."

Charles habe am Telefon erfahren, dass seine Mutter gestorben ist. Zu diesem Zeitpunkt soll er gerade wieder auf dem Weg zu ihr gewesen sein.