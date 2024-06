Lilibets 6.000-Euro-Geschenk von Meghan, das Prinzessin Diana widerspiegelt

Prinzessin Lilibet ist am 4. Juni drei Jahre alt geworden. Ihren ersten Geburtstag feierte Lilibet in Großbritannien. Ihren dritten Geburtstag sollen Meghan und Harry laut People bereits am Sonntag in ihrem Haus in Montecito vorgefeiert haben.

Meghan hat bereits besonderes Geschenk für ihre Tochter Was die kleine Lilibet von ihren Eltern geschenkt bekommen hat, ist nicht bekannt. Sobald sie älter wird, erwartet sie aber ein ganz besonderes Erbstück von ihrer Mama. Seit Jahren schon hält Meghan ein Schmuckstück bereit, das sie eines Tages ihrer Tochter schenken will. In einem Interview mit dem Hello!-Magazin im Jahr 2015 hatte die Herzogin verraten, dass sie sich einmal eine Cartier-Uhr gegönnt hatte, um ihre TV-Show "Suits" zu feiern - mit der Absicht, daraus ein Familienerbstück zu machen.

"Ich habe immer die Cartier French Tank Uhr begehrt", erklärte Meghan damals. "Als ich herausfand, dass eine dritte Staffel von 'Suits' geplant war, was sich zu dieser Zeit wie ein Meilenstein anfühlte, habe ich mich total verwöhnt und die zweifarbige Version gekauft." Meghan habe sogar einen personalisierten Spruch auf die eingravieren lassen, der wohl so viel bedeutet wie "Für Meghan Markle von Meghan Markle". "Ich hatte es auf der Rückseite eingraviert: 'To M.M. From M.M.'. Und ich habe vor, die Uhr eines Tages meiner Tochter zu geben", sagte sie. "Das ist es, was Schmuckstücke so besonders macht, die Verbindung, die man zu ihnen hat", ist sich die Herzogin sicher, die im Oprah-Interview übrigens ein Armband von Harrys verstorbener Mutter Diana trug.

Die Uhr ist nicht billig. 5.000 Pfund (umgrechnet knapp 5.900 Euro kostet das Designer-Schmuckstück laut Mirror. Erinnerung an Lady Diana Wenn Lilibet die Uhr erhält, wird sie eine fast identische Uhr wie ihre verstorbene Großmutter Prinzessin Diana besitzen, die in den 1990er Jahren ebenfalls eine Uhr von Cartier Tank Francaise trug und diese regelmäßig bei Veranstaltungen trug. Die Uhr wurde der verstorbenen Prinzessin von ihrem Vater an ihrem 21. Geburtstag geschenkt. Und es wird angenommen, dass sie an Harry weitergegeben wurde und auch Meghan sie manchmal trug.