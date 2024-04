Meghans Angewohnheit widersprach Ethos der Royal Family: "So ist sie aufgewachsen"

Meghan drückte in der Dokumentation ihre Überraschung darüber aus, wie förmlich die königliche Familie - und damit auch Catherine - hinter verschlossenen Türen war. In der zweiten Folge erklärte sie: "Ich traf sie [Kate] zum ersten Mal, ich glaube, wir gingen zum Abendessen, ich erinnere mich, dass ich in zerrissenen Jeans und barfuß war."

Kate hingegen schien sich weitaus zurückhaltender zu verhalten und nicht so herzlich wie von Meghan erwartet. Catherine dürfte außerdem mit der offenen Art von Harrys damaligen Freundin überfordert gewesen sein, wie Meghan andeutete. "Ich war eine Umarmerin, ich war schon immer eine Umarmerin", erzählt sie in der Doku. "Mir war nicht klar, dass das für viele Briten irritierend ist."

Dass man sich in Harrys Familie auch hinter den Palastmauern weitgehend an das Protokoll hielt, daran musste sich die Ex-Schauspielerin erst gewöhnen. "Ich begann zu verstehen, dass sich die Formalität von außen auf das Innere auswirkt", gesteht die zweifache Mutter.