Prinz Harrys angebliches 9000-Euro-Geschenk für Kates Sohn Prinz Louis

Der britische Prinz Louis ist diese Woche sechs Jahre alt geworden. Sechs Wochen nach dem Skandal um ein von ihr nachträglich bearbeitetes Foto hat Prinzessin Kate dazu am Dienstag eine neue Aufnahme ihres jüngsten Sohnes veröffentlicht.

"Alles Gute zum sechsten Geburtstag, Prinz Louis", schrieben Kate und Ehemann Prinz William auf X (ehemals Twitter) unter das Foto und bedankten sich zugleich in seinem Namen für die zahlreichen Glückwünsche. Als Fotografin angegeben wurde "Die Prinzessin von Wales", was der offizielle Titel von Prinzessin Catherine ist, die allgemein nur Kate genannt wird.

Prinz Louis war am 23. April im Londoner St.-Mary's-Hospital auf die Welt gekommen. Noch am selben Tag hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt, als sich Mama Kate und Papa William mit ihm vor dem Eingang der Geburtsklinik zeigten. Louis ist das dritte Kind des Paares nach Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8). Er steht an vierter Stelle der britischen Thronfolge.